嘉義縣府徵收土地設滯洪池 新港農婦激動下跪淚訴

嘉義縣政府向農民徵收土地建設埤子頭滯洪池，新港鄉農民今集結在新港鄉公所前表達訴求。（高錦如攝）

農婦激動下跪淚訴，盼政府能給他們一條生路活下去。(高錦如攝)

多數農民拒絕土地被徵收，盼能還給他們平靜的生活。（高錦如攝）

嘉義縣政府為在新港鄉設埤子頭滯洪池向農民徵收土地，但農民認為興建位置不對、功能將打折扣，14日數十位農民聚集在新港鄉公所前陳情、強調拒絕徵收；水利處則回應目前仍依法定程序進行，並廣納農民意見。

今數十位農民到場陳情掛白布條，頭綁「農民不服從」布條、抗議政府不聽農民訴求，怒斥政府強行興辦埤子頭滯洪池工程計畫，當場強調「所有農民都反對徵收」，78歲蔡姓農婦更激動下跪淚訴，希望政府能留給農民一條生路，不然沒有路活下去。

土地所有權人陳姓農民指出，今年在2月23日進行第一次公聽會時，所有農民就全數堅決反對土地被徵收，甚至當場提出意見也沒有被採納、無人接受，縣府回應都是非常制式化，沒有突破性作為。

水利處長林谷樺表示，農民的心聲都曉得，昨也有民眾說希望能改成公證會，廣納各方意見重新來檢討，但他說，如果變成公證會整個計畫就會重新操作，效果會不會打折扣，仍待評估，因此現階段仍將盡力說明，盼將農民的損失降到最低。

(中時)