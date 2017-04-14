行車糾紛狂毆女警頭 婦人遭判拘役55日
中年夫妻駕駛自小客車與曾姓騎士發生行車糾紛，有毒品前科的41歲黃姓女駕駛竟失控與到場處理的警方發生拉扯、還毆打女警頭部，警方還在車上查到有毒品吸食器，黃婦被彰化地院依妨害公務執行罪，判處拘役55日。
去年9月4日晚間約6時許，黃婦開車載丈夫行經員林市三民東街跟成功東路口時，險些和曾男騎乘的機車發生擦撞，雙方直接在路口激烈爭執、口角，警方獲報到場勸架，想不到黃婦卻開始失控叫囂，不顧員警勸阻、執意想把車開走，過程中不斷踹踢員警，甚至出手揮打黃姓女警頭部，導致女警因此腦震盪、頭部外傷、還有頭暈目眩等現象。
打人的喊救人！打了女警頭的黃婦，竟還故意倒在地上賴著不起來、高喊警察打人，雖然黃夫好言相勸，她依舊不領情，繼續大喊「我已經跟他離婚了！」。脫序、失控過程超過半小時，加上她走路搖晃，醜態百出，離譜行徑全部都被網友錄下上傳《爆料公社》，影片中還清晰可聽見有路人看不下去大喊「把她強制送醫啦！」。
事後黃婦被依妨害公務、毒品、傷害等罪送辦，其中針對妨害公務部分，彰化地檢署檢察官聲請簡易判決。審理法官認為，黃婦對女警施暴，妨害員警執勤，藐視國家公權力、法治觀念淡薄，但審酌其犯後坦承犯行、知所悔悟，並已與員警達成和解，判她拘役55日、得易科罰金。
(中時)
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