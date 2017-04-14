嘉縣絕育活動 18日將在溪口舉行

嘉義縣新港鄉長林茂盛（右二）呼籲有飼養犬貓的民眾，應施打狂犬疫苗，杜絕狂犬病。（高錦如攝）

為管理流浪犬貓源頭及狂犬病防疫工作，嘉義縣新港鄉公所今舉行犬貓絕育及施打狂犬病疫苗活動，嘉義縣保護動物協會指出，自2012年就開始推行免費結紮、施打狂犬疫苗，並優先讓沒有獸醫院的鄉鎮進行服務，以偏遠鄉鎮為主，下個地點將於18日在溪口舉行。

新港鄉公所為宣傳遛狗不留便，結合環保署營建友善城鄉計畫，在轄內23村擴大進行動保宣導，並設置30個遛狗不留便宣導立牌及10個狗便清潔袋箱，營造新港舒適環境、加強動保觀念。

嘉縣家畜疾病防治所長李建霖補充說，經統計嘉義縣山區以梅山、大林地區遭犬貓咬傷的動物，罹患狂犬病的機率高，該地區的施打率要達8成，其意指每100隻犬貓就應有80隻要被施打，才能有效預防，現施打率雖然有達標，但仍不敢掉以輕心，而公所則是採每年施打，因此如果去年沒施打到的民眾，今年還有機會，盼能多加防範。

(中時)