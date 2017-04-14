油槽緊鄰民宅 楠梓大樓住戶不滿要求撤建

京城水森林大廈住戶不滿加油站設毗鄰，舉牌抗議高喊守護自己家園。(林雅惠攝)

楠梓區大誠加油站的設置地點將在毗鄰才落成3年的京城水森林大廈，200多戶居民質疑建設合法性要求停建，高市議員陳玫娟今天下午邀請市府相關局處到現場會勘遭地主阻擋，施姓地主強調一切合法，民眾不滿舉牌高喊:「守護自己家園」。

京城水森林社區自救會表示，高市都市計劃法中明文規定非單住宅區、連商業區都不可以蓋加油站，在法規另一角落卻同意農地上得以蓋加油站，且為了考量到市民的健康和安全，訂定了加油站需跟學校、公共設施等保持相當距離，亦需跟鄰近農地保持隔離緣帶，然後，加油站和住宅間應有的距離或退縮，卻隻字未提。

住戶翁先生說，市住宅政策非常落後，讓從外地來高雄置產的年輕家庭活在氣爆陰影下，實在徬徨無助。業者只要買了農地就可以任意妄為，農地蓋成工廠好幾年竟無法可管，市府認定加油站屬農業行為，大型油槽正對窗戶，地下碉堡沒有限建面積，這些都背離花媽宣揚的宜居政策。

陳玫娟議員今天下午3點邀請都發局、經發局及農業局人員到現場會勘，但卻遭到地主強烈阻擋，施姓地主強調一切作業合法，不願意私人土地提供會勘。居民則在外舉牌抗議，希望加油站興建案完全撤除，陳玫娟議員要求相關單位人員了解加油站興建合法性，3天後將提出質詢。

(中時)