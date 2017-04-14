蘇智傑二軍手感發燙 黃甘霖也想讓他升
統一獅小將蘇智傑，今又轟出本季在二軍的第5發全壘打，展現驚人火力，何時來到一軍，總教練黃甘霖表示，自己也很想讓他上來，不過不能急，要他傷勢百分之百好可以守備，才會讓他上來。
蘇智傑今年春訓前就因右手肘韌帶傷勢，確定無法從一軍出發，目前持續在二軍出賽，今首度鎮守一壘，黃甘霖表示，目前就是讓他從一壘守起，之後還會讓他去守三壘，目前持續測試他手的恢復程度。
蘇智傑目前在二軍出賽8場，31打數擊出13支安打，包含5發全壘打，打擊率高達4成19。
黃甘霖坦言，蘇智傑的打擊狀況甚至比剛升上一軍就擔任第四棒的高國慶還要好，自己也很想急著把他升上來，不過也是為他長遠的職業生涯考慮，所以希望他練三壘，多個守位，之後回到一軍後，也可以好運用。
黃甘霖也提到，以目前的守備練習狀況，之後也會去讓他實戰鎮守三壘，應該一個月後就可以來到一軍正常出賽。
(中時電子報)
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