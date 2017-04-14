月亮公主孟庭葦 花14年走出「喪子」痛
「月亮公主」孟庭葦25年前以一首《你看你看月亮的臉》走紅歌壇，空靈清甜的嗓音與凍齡外表受到一票歌迷推崇，同時也是愛狗一族的她，今(14日)就在微博寫下：「相隔14年，終於有勇氣再養狗狗。」並曬出毛孩子的溫馨合照，終於從「喪子」之痛解脫。
孟庭葦今日在微博曬出與毛孩子溫馨合照，凍齡外表一點看不出她已47歲，「相隔14年，終於有勇氣再養狗狗。經常在哄你吃飯、哄你睡覺、滿屋子我跑你追的過程中，我會想起2003年春天離開的『寶寶』，你們長得如此相似，性格卻南轅北轍，也幸虧如此，我得以相信，寶寶已經投生在好人家裡享福了。期許你和寶寶一樣，跟著媽咪一起唸佛，加油喔！！我的小小寶貝。」
孟庭葦學佛茹素多年，過去受訪時曾透露自己19歲被發掘進演藝圈、21歲獨自在台北租屋，身邊只有一隻狗狗相伴，後來狗狗生病了，她與母親一同發願半年並迴向，從此種下接觸佛法姻緣。
(中時電子報)
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