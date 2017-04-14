專家：北韓完全不可能主動出擊

專家認為，北韓不可能率先發動攻勢；圖為金正恩在觀看軍事操演。（圖／美聯社）

外界多猜測北韓將在「太陽節」（4月15日）進行第6次核試，如此一來，美國很有可能採取軍事行動反擊。德國的專家認為，北韓不會主動出擊，因為這是「自殺行為」。

美國為應對北韓進行第6次核試，已派卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70）航母至朝鮮半島海域。

北韓外務省副相韓成烈今日受訪時也回應，北韓隨時都可進行核試，美國若先發制人，北韓也不會坐以待斃。

根據《德國之音》報導，維也納大學北韓問題專家佛朗克（Rüdiger Frank）認為，若川普對北韓發動攻擊，「朝鮮半島將會屍橫遍野」，更不用說在這地緣政治帶來的影響。他認為，金正恩已經準備好針對核問題進行談判了，不過，北韓方面也需要一些保障。

佛朗克表示，北韓「完全不可能」率先發動攻擊，因為這無疑是自殺行為。至於川普所說，對處理北韓非常有信心，是否是口頭警告還無法判斷，北韓同時也明白這一點。

(中時電子報)