驚！肚子莫名凸起 男子肝臟遭腫瘤頂破

醫師提醒，腹部若莫名凸起，當心是肝腫瘤作祟。（胡瑞庭提供）

凸肚者注意！60歲的李先生，有B肝帶原合併酒精性肝炎病史，一年前肚子常會疼痛卻不以為意，且腹部同時出現突起硬塊，但卻自以為是變胖，日前腹部劇痛到昏迷送醫，遭檢查發現是肝癌晚期，肝臟已遭肝腫瘤頂破、癌細胞已擴散，現正接受治療中。

收治該病例的國泰醫院肝臟中心主任胡瑞庭表示，國內每年約新增1.1萬名肝癌患者，當中有9成來自B肝或C肝帶原，「定期追蹤是早期發現肝癌的最好方法」；以李先生為例，儘管有B肝帶原卻無定期健檢的習慣，導致發現時已是肝癌晚期。

李先生一年前出現腹痛、肚凸，卻不以為意，直到腹痛加劇才就醫。檢查發現，左肝有一顆5公分大的肝腫瘤，由於肝臟本身並無痛覺神經，初期也沒有明顯症狀，在沒有健檢的情況下，使得腫瘤持續長大而未被發現，最終大盜頂破肝臟表面血管，造成自發性的肝臟破裂。

胡瑞庭強調，若確診肝癌，絕對不要放棄治療，就算是肝癌晚期，醫師也可選擇適當的整合治療計畫，延長存活時間及提升生活品質。他解釋，「血管栓塞治療」是晚期肝癌的治療方式之一，只是雖可抑制腫瘤生長，但因需要多次治療，患者可能面臨體力不堪負荷、肝功能變差等狀況；他表示，

目前健保已擴大肝癌標靶藥物的健保給付範圍，若經動脈化學藥物栓塞治療失敗，且半年內經3次局部治療無效的晚期肝癌患者，將納入新給付對象，讓患者新添一項治療希望。

(中時)