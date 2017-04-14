屏東縣政府廣場 下周一發放1000顆草埔隧道貫通石
交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處將於4月17日上午10時，在屏東縣政府南棟廣場前，發放1000顆草埔隧道「貫通石」。坊間流傳貫通石能有助「好孕」，每次發放都會引來排隊人潮，之前在台東發放1000顆1個小時內就被搶光。
南迴公路拓寬工程的草埔隧道長4.6公里，是工程中最艱難的一段，造價高達52億元。工程人員共在隧道段打了4座豎井，再從豎井兩面打通，之前已貫通第一處，3月底再貫通第二處，剩下兩處預計明年3月前貫通，民國108年底通車。
貫通隧道時從雙邊爆破貫通點的石頭稱為「貫通石」，被民間視為有助孕效果，另外因具高能量也被認為有避邪，甚至招財的功效。每次只要有隧道完成貫通，總是有許多民眾索取貫通石。
工程處將於17日上午10時在屏東縣政府南棟廣場前發送貫通石，高屏二段段長蔡明君表示，沒有領到的民眾不要失望，因隧道還有2處隧道點要貫通，未來還有2次發送機會。
代理處長陳保展指出，草埔隧道地質屬硬頁岩，加上地震造成地層變動，岩層破碎而複雜，施工難度在國內排名前3；隧道內也有驚人的出水量，每分鐘高達27噸。不過隧道設計最先進的集中排煙設施，未來若隧道內有火燒意外，煙霧可很快排出，不會瀰漫整個隧道。
(中時)
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