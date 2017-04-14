南縣區漁會三巨頭出爐 年輕一輩出頭天
台南市南縣區漁會今天召開理事會、監事會，並順利選出漁會新的3巨頭，新任理事長李武龍、常務監事周萬松、聘任總幹事陳崇德等都獲得與會理監事全票通過，41歲的李武龍曾任台南縣議員，38歲的陳崇德則是留美企管碩士，兩人年紀相仿，理念相近，漁會組織也逐漸走向年輕化。
南縣區漁會新任理事長李武龍是前立委李和順的兒子，縣市合併前也曾擔任過台南縣議員，這是他首次參選理事，理事長一職也僅有他表態角逐，最後獲得15席理事一致支持通過，李武龍說他將和漁民站在一起，並盡力推動漁會業務，對於有人勸他參加接下來的台南市議員選舉，他表示暫不考慮，會在現職上做好做滿。
總幹事陳崇德則獲得續聘，連任成功，他是留美企管碩士，要用所學來管理漁會，未來將持續加強信用部業務，爭取經費改善將軍漁港、將軍青山、七股龍山等魚貨拍賣場，還要輔導區內20多個產銷班通過水產品履歷認證，主動開發漁產品供應學校營養午餐及國軍膳勤等，讓漁民收入提高。
前任理事長周萬松也獲得5席監事支持，當選常務監事，他將以多年經驗協助年輕一輩處理會務，透過合作共創三贏。
(中時)
關鍵字：南縣區漁會
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