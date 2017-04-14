警查獲通緝犯槓上開花 女毒蟲歎「怎麼又是你」
竹南警分局竹南派出所副所長張志欽昨天傍晚帶隊巡邏時，見葉姓男子1人卻撐3把傘，盤查後發現葉竟是毒品案通緝犯，警方隨後更槓上開花，查獲持有毒品的梁姓女子，梁女前幾天才被張志欽查獲毒品案，再度落網大歎「怎麼又是你！」
竹南所副所長張志欽、巡官范植英、巡佐蔡清堂、警員鍾志翔、白宇翔，昨天下午巡邏見葉男站在自小客車旁，1人撐著3支雨傘看起來相當突兀，警方接近讓他頗感不安。經警方告知，他才知道自己因毒品及竊盜案未依規入監服刑而遭通緝。
警方隨後在附近民宅發現毒品人口，其中梁姓女子見警方到來，脫口而出說「怎麼又是你！」梁女3月底才剛被所長查獲持有安非他命41.68公克，海洛因8.46公克，她內心一陣掙扎後，主動交出藏在床墊下的毒品，共有海洛因重4.95公克，安非他命33.12公克。
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(中時)
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