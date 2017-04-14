生前契約爭議多 5招防詐騙！

購買生前契約容易發生爭議，一定要跟合法業者購買，並詳閱契約內容、確定業者有依法將預收款75％交付信託。（新北市民政局提供）

塔位想脫手，卻又被騙買15個骨灰罐？新北市殯葬處日前接獲民眾投訴，手中原有15個塔位欲脫手，禮儀公司聲稱已找到買方協助脫手，但事後又佯稱買家要求搭配15組「骨灰罐」與「生前契約」始得購買，民眾聽信後以一組7萬付款共計被騙105萬元。類此消費爭議，新北市殯葬處提供5招防詐騙招術，提醒消費者注意以免財產損失。

新北市殯葬管理處楊薏霖表示，市面上生前契約販售內容五花八門，包括納骨罐、臨終諮詢、治喪協調、禮儀服務、奠禮佈置等等，近3年統計生前契約的消費爭議約42件，多是「未經核准銷售」和「代銷未依法備查」2大類，即非合法經營或代銷生前契約之業者。另外業者應將生前契約販售所預收款項費用75%交付信託管理，也是消費者注意要項。

新北市殯葬處提醒，購買生前契約前防詐騙5招，1.合法經營或代銷生前契約之業者。2.認清契約標的。3.詳細審閱契約內容。4.索取發票或收款證明(確認開立之品名及款項與契約標的相同)。5.定期查詢業者信託管理情形(網站公告)。

依殯葬管理條例規定，業者應將預收款項費用75%交付信託業管理。部分不肖業者在與消費者簽約時，經常會以販售禮儀用品(如骨灰罐或物料等)搭配生前契約的方式規避75%信託之規定。業者以買骨罐贈送生前契約的方式，意圖規避75%信託之規定，民眾付錢後驚覺被騙，要求退款產生消費糾紛。

殯葬處提醒，購買前務必確認是合法立案的業者，免權益受損得不償失，相關資訊可至民政局網站\生命終章\殯葬服務業查詢。

(中時)