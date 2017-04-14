新加坡羽賽》花34分鐘 球后戴資穎挺進4強

新加坡羽球超級系列賽台灣球后戴資穎挺進四強。（badminton photo提供）

台灣球后戴資穎，14日新加坡羽球賽8強賽碰上世界排名17日本佐藤冴香，戴資穎花34分鐘，21比14、21比19寫下近期15連勝，4強戰將迎戰新加坡籍好手張蓓雯一爭決賽門票，力拚新加坡羽賽首冠、挑戰5連后。

戴資穎過去4度與佐藤冴香交手4勝1負佔上風，14日開賽就打出11比4強勢開局，但佐藤冴香隨後回敬一波5比1攻勢，一口氣將比數拉近到3分差，不過戴資穎穩住陣腳，13比9後連下5分穩住陣腳，21比14先下一城。

新加坡羽球超級系列賽台灣球后戴資穎挺進四強。（badminton photo提供）

次局戴資穎曾取得11比7領先，佐藤冴香緊追不捨，局末一度連下4分追近至1分差，但戴資穎18比17後拉尾盤，順利21比19帶走勝利。

戴資穎4強將碰頭新加坡籍張蓓雯，張蓓雯8強賽苦戰3局拍落山口茜，過去「小戴」4度碰頭張蓓雯雙方平分秋色，最近一次2015年南韓羽球超級賽則由戴資穎勝出。戴資穎曾在2010年、2015年於新加坡羽賽摘亞軍，今年盼能奪賽事首冠、完成近期5連后。

(中時電子報)