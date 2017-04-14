小編太紅引挖角 全聯：薪情好挖不走

全聯總裁徐重仁。（圖／本報資料照片，郭吉銓攝）

全聯總裁徐重仁要年輕人忍耐低薪引發風波，網友湧入臉書關心小編加薪沒？全聯說，新進人員月薪近3萬，4年資深人員可拿到4萬元以上，一定高於一般薪資行情，別人是挖不走的。

全聯的薪資結構因徐重仁的失言引發關注，有網友在臉書粉絲團貼出去年10月份全聯「助理營業員」薪資單，本薪為20150元，加上各種津貼、獎金和加班費，實際領到25237元。引發網友熱烈討論，並質疑薪水過低。

根據中央社報導，全聯行銷部協理劉鴻徵說，這是全聯新進員工的第一份薪水沒錯，還原健保、勞保給付的話，也有2萬6千元，如果以不限學歷，不要求特殊專長，應該算是不錯的薪水。

若是大學畢業，通過考試的儲備幹部，劉鴻徵表示，有2萬9千元到3萬多的起薪，在零售業者來講，雖然不能說是最好，但也算中等以上，且這幾年全聯每年都有平均3%的加薪幅度。

至於小編到底薪水到底多少？劉鴻徵表示，小編經常喊要加薪那是因為喜歡開玩笑，其實全聯小編的薪資是高於一般行情，各家想要挖角小編，可是挖不動的！

劉鴻徵解釋，目前有專門經營數位媒體團隊，並非只負責臉書，其中新進人員月薪近3萬，資深人員工作4年可拿到4萬元以上，至於主管階級則是5萬元起跳。

(中時電子報)