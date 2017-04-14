因應北韓情勢 府召開國安首長會議

朝鮮半島局勢山雨欲來，今(14)日下午國安會秘書長吳釗燮，召集相關機關首長召開國安首長會議，針對朝鮮半島最新情勢進行討論，並對各種可能發展預作因應。

總統府發言人黃重諺表示，國安會在今天下午由吳釗燮秘書長召集相關機關首長，會中各機關除了交換最新情勢與資訊，並討論如何就可能的情勢發展，包括區域安全、地緣政治、國安及財經、僑務與觀光等領域，預做判斷並規劃各項因應作為。

黃重諺說，秘書長吳釗燮請各機關緊密關注情勢變化，隨時彙報聯繫，並做好相關因應作為的規劃。

府方表示，這場會議於下午三點召開，全程約八十分鐘，出席者包括總統府劉建忻代理秘書長、國安會陳俊麟副秘書長、行政院陳美伶秘書長、國防部馮世寬部長、外交部李大維部長、陸委會張小月主委、金管會鄭貞茂副主委、國安局彭勝竹局長、交通部王國材次長以及中央銀行彭淮南總裁等。

(旺報)