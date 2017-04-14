「良田種電」惹議　監察委員南下勘察

監察委員李月德、方萬富等人到台南踏勘農業設施設置太陽能光電設備的實際情形。(莊曜聰攝)

禽畜舍設置太陽能板除發電外，還能替內部降溫。(莊曜聰攝)

有業者未依規範使用，遭市政府廢止，但行政訴訟期間仍可繼續賣電，是規定中盲點。(萬于甄攝)

政府將綠能產業列為5大創新產業並積極推動，經濟部也端出「太陽光電2年推動計畫」，除了官方主動開發外，也鼓勵民間參與，但卻傳出有不少光電業者違規把太陽能板設置在優良農地上，但沒有耕作事實，有「良田種電」的亂象，監察委員方萬富、李月德今天前來台南實地勘察，了解相關情形。

根據經濟部資料統計，全台農地上核准的太陽能光電設施目前已超過2000件，以雲林、彰化、嘉義、台南、屏東等中南部縣市最多，由於經常傳出「假農作、真種電」的情形，監察委員方萬富、李月德在調查人員陪同下陸續到幾個「光電大縣」勘察。

台南市農業局向監委表示，業者最常出現的問題，就是種植作物不符，或以溫網室名義申請，卻架設不透光性的太陽能板，要不就是內部根本沒有耕作事實，甚至在光棚下任意栽種地瓜葉、野菜及藤蔓等規避查緝，加上被發現後，到遭廢止並撤銷建照前，還能提出行政訴訟拖延時間，繼續賣電，得擬定相關辦法解決，監委則說會將意見帶回。

農業局指出，太陽能設施須在結合農業生產下依法申請，不能出現與農民搶地的情形，經查獲後就會予以廢止，近4年來已經有77件違規光電棚遭到廢止，數量是全台第一。

在農業設施種電的類型中，以禽畜舍案例較為成功，南市共有246處禽畜舍設置，均依規定使用，經營乳牛牧場的甘姓業者表示，他3年前出租近千坪屋頂裝設太陽能板發電，因遮蔭降溫，使得乳牛泌乳率增加，也節省不少電費支出。

(中時)