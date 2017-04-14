蔡英文到彰化 軍公教聯盟、員林國宅兵分兩路抗議
總統蔡英文今天到彰縣府演藝廳參加綠能招商成果發表會，場外不滿民眾兵分兩路，輪番上演抗議、陳情，員林國宅住戶20多人集結在縣長宿舍，高呼「小英救救我！」，軍公教聯盟5、6人，則衝向縣府廣場，猛按汽笛，掀起騷動，被警方架離。
員林國宅地下1樓和地上1樓商城，去年營建署委託縣府標出，員林國宅部分住戶，不滿違法施工，今天再度集結到和縣府隔了條馬路的縣長宿舍抗議，企圖要攔截總統車隊，舉牌、高呼「小英救救我！」最後由總統府侍從人員接下陳情書。
軍公教退休聯盟成員和彰化縣不滿民進黨民眾，上午先到彰化縣選委會領表提議要罷免民進黨籍3為立委，高舉「反對性解放教育」、「反核食」、「選民失望」等標語，不滿只顧黨意，忘了民意請託。
下午在總統府車隊抵達前，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固等6人，再度衝向縣府廣場，還猛按汽笛，警方上前勸阻，混亂中有人跌倒，最後被警方架離。
(中時)
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