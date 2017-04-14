楊丞琳犯小人 從這時候開始 ...

楊丞琳今晚出席PIAGET Possession快閃店活動。(盧禕祺攝)

楊丞琳今晚出席PIAGET Possession快閃店活動。(盧禕祺攝)

楊丞琳今晚為PIAGET Possession快閃店站台，自認購物果決、快狠準的她卻自招有選擇障礙，向來喜愛黑色調的她，面對青金石、縞瑪瑙、綠松石、孔雀石、紅玉髓等彩寶新作都動心，只是本周才被爆耍大牌，讓出席美妝活動時她自嘲，自己代言防曬卻被抹黑，還笑說沒防小人，要帶尾戒。今晚被問到是否要把珠寶戒指拿來當尾戒戴？她笑說，珠寶拿來當尾戒防小人太浪費，當然要戴在最顯眼地方，但也說，10多歲帶過尾戒，但那一年小人最多小人，所以根本不信，因為小人防都防不了。

楊丞琳還說，她覺得買珠寶是重大的決定，所以常會在店裡流連，她解釋，買珠寶像買房，很重要。

(中時)