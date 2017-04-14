林瀞儀這樣說 .. 何潤東荷包看緊點 ..

蔡依林姊姊蔡旻紋今晚現身PIAGET Possession快閃店開幕。(盧禕祺攝)

何潤東老婆林瀞儀今晚現身PIAGET Possession快閃店開幕。(盧禕祺攝)

楊千霈為PIAGET Possession快閃店開幕露出小蠻腰。(盧禕祺攝)

方志友今晚現身PIAGET Possession快閃店開幕。(盧禕祺攝)

PIAGET Possession快閃店今(14)晚在台北101舉辦酒會登場，何潤東老婆林瀞儀現身同台，面對將至的母親節，她說，想買鑽石項鍊、手環送婆婆，而且送婆婆預算無上限，但送老公則要想一下；還說，想入手Possession珠寶，一個給自己，一個給老公當驚喜，但重點是「都是老公付錢！」蔡依林姊姊蔡旻紋同樣像婆婆示好，她笑說，自己很多珠寶都是婆婆送的，讓她每天都戴。

楊千霈則若有似無喊話老公說，隨著身分、年紀的不同，可以擁有一只鑲滿鑽的Possession戒指；方志友則說自己喜愛輕珠寶，展現年輕氣息。

(中時)