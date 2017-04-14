中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

林瀞儀這樣說 .. 何潤東荷包看緊點 ..

中時
林瀞儀這樣說 .. 何潤東荷包看緊點 ..
蔡依林姊姊蔡旻紋今晚現身PIAGET Possession快閃店開幕。(盧禕祺攝)
林瀞儀這樣說 .. 何潤東荷包看緊點 ..
何潤東老婆林瀞儀今晚現身PIAGET Possession快閃店開幕。(盧禕祺攝)
林瀞儀這樣說 .. 何潤東荷包看緊點 ..
楊千霈為PIAGET Possession快閃店開幕露出小蠻腰。(盧禕祺攝)
林瀞儀這樣說 .. 何潤東荷包看緊點 ..
方志友今晚現身PIAGET Possession快閃店開幕。(盧禕祺攝)

PIAGET Possession快閃店今(14)晚在台北101舉辦酒會登場，何潤東老婆林瀞儀現身同台，面對將至的母親節，她說，想買鑽石項鍊、手環送婆婆，而且送婆婆預算無上限，但送老公則要想一下；還說，想入手Possession珠寶，一個給自己，一個給老公當驚喜，但重點是「都是老公付錢！」蔡依林姊姊蔡旻紋同樣像婆婆示好，她笑說，自己很多珠寶都是婆婆送的，讓她每天都戴。

楊千霈則若有似無喊話老公說，隨著身分、年紀的不同，可以擁有一只鑲滿鑽的Possession戒指；方志友則說自己喜愛輕珠寶，展現年輕氣息。

(中時)

關鍵字：林瀞儀婆婆珠寶何潤東母親節
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。