傳承歌仔戲文化 楊麗花選拔接棒人
為了傳承歌仔戲文化，退居螢光幕後14年的國寶級歌仔戲大師楊麗花重出江湖，製作忠孝節義系列電視劇，舉辦大型選秀活動，尋找下一個接棒人。桃園市長鄭文燦14日特地到桃園慈護宮參加活動，他說，市府一定全力支持，不讓傳統的民俗藝術文化消失。
在藝人陳亞蘭的領軍下，找出更多接棒人選，不只為歌仔戲注入新血，讓歌仔戲迷萬分期待。
慈護宮主委吳正宗表示，歌仔戲承載豐富台灣傳統文化底蘊，戲台上的演出剷奸鋤惡、教忠、教孝歷史故事，是台灣數個世代人共有的深刻記憶，但曾經風光的歌仔戲，由於媒體形態變遷及電視製作商業導向，又因電視台少有歌仔戲演出空間，使得高成本的歌仔戲，在主流媒體漸漸失去舞台。
鄭文燦表示，鄉親滿心期待觀看高品質的歌仔戲，這是文化走入城市，文化走入生活的象徵，希望歌仔戲可以恢復以前的熱潮。市府這幾年不論跟廟宇、社團合作，甚至辦藝術巡演，已經把歌仔戲帶回來桃園，相信桃園會成為重視傳統文化的地方。
為了不讓歌仔戲文化式微，14日選在桃園慈護宮，在這座北桃園重要媽祖信仰中心，舉行特別有意義的接棒人選拔活動，不僅使歌仔戲的傳承後繼有人，更讓桃園慈護宮為保存傳統民俗藝術不遺餘力再添佳話。
(中時)
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