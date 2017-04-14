陽建福定位長中繼 黃甘霖盼在二軍投3局
今年轉戰統一獅的陽建福，目前在二軍調整，出賽兩場共投2.1局，自責分率3.86，總教練黃甘霖指出，期望他能在二軍一場投到3局，來到一軍可以擔任長中繼角色。
陽建福今年重新出發，黃甘霖說，球隊目前缺少長中繼角色，雖然目前先發輪值表現還算穩定，但還是因應保險起見，需要一位長中繼角色，陽建福目前就是設定在這個位置，期望他能在二軍吃下三局，來到一軍以兩局為主。
另外老將潘威倫，目前在二軍兩場先發表現平平，黃甘霖指出，現在就是給他時間，讓他好好調整，畢竟經典賽期間，潘威倫是以中繼做調整，回到球隊等於要重新去適應。
潘威倫目前在二軍先發兩場，各投4局，狂失12分，被全壘打機率偏高，已經被打4發全壘打，自責分率高達13.50。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。