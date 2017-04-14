陽建福定位長中繼 黃甘霖盼在二軍投3局

陽建福今年重返中職，目前獅隊總教練黃甘霖期盼陽建福擔任陣中長中繼角色。（資料照 陳志祥攝）

今年轉戰統一獅的陽建福，目前在二軍調整，出賽兩場共投2.1局，自責分率3.86，總教練黃甘霖指出，期望他能在二軍一場投到3局，來到一軍可以擔任長中繼角色。

陽建福今年重新出發，黃甘霖說，球隊目前缺少長中繼角色，雖然目前先發輪值表現還算穩定，但還是因應保險起見，需要一位長中繼角色，陽建福目前就是設定在這個位置，期望他能在二軍吃下三局，來到一軍以兩局為主。

另外老將潘威倫，目前在二軍兩場先發表現平平，黃甘霖指出，現在就是給他時間，讓他好好調整，畢竟經典賽期間，潘威倫是以中繼做調整，回到球隊等於要重新去適應。

潘威倫目前在二軍先發兩場，各投4局，狂失12分，被全壘打機率偏高，已經被打4發全壘打，自責分率高達13.50。

(中時電子報)