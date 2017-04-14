美軍投「炸彈之母」 俄軍笑了：「之父」在此

俄軍於2007年以奈米科技製造的高功率真空炸彈，號稱「炸彈之父」，威力為美軍「炸彈之母」的4倍。圖為爆炸測試現場照片。（圖／俄羅斯政府公布圖片）

有「炸彈之父」之稱的高功率真空炸彈

美軍在阿富汗戰場投下了有「炸彈之母」(MOAB)膩稱的「大型空爆炸彈」(Massive Ordnance Airblast Bomb, GBU-43)，美媒也指其為全球最大常規炸彈，媒體對此大幅報導，頗有藉機吹噓美國軍力的味道。不過，看在俄國人眼裡可不是那麼回事，真正的最大非核武傳統炸彈在俄軍手裡，爆炸威力為美軍「炸彈之母」的整整4倍，可稱為「炸彈之父」。

據美國《商業內幕》報導，俄軍這枚「炸彈之父」(Father Of All Bomb)是巨大的熱壓型炸彈，爆炸半徑300公尺，威力相當於44噸黃色炸藥。

報導說，熱壓型炸彈與一般常規炸彈不同，它結合高爆炸藥與大氣壓氧氣，讓爆炸威力加倍。此種炸彈在2007年研發成功，將彈體中的炸藥與氧氣混合後進行空中試爆，其設計可用於摧毀巨型結構體或直接將目標蒸發，爆炸威力與震波非常強大，但不會有核子幅射落塵的問題。

這型由俄羅斯秘密研發的炸彈俄文名為「空投高功率真空炸彈」（Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности，簡稱АВБПМ），它的炸藥部份以奈米科技製造，威力約為美國「炸之母」的4倍，因此也被稱「炸彈之父」。雖有人質疑它的威力，但俄羅斯軍方指出，炸彈之父威力強大且無核子幅射落塵，可以在戰場上取代多種小型戰術核武。

(中時電子報)