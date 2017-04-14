北韓風雲變 中國國航17日起暫停北京至平壤段航線

由於北韓政府宣布將於15日試射飛彈，讓當前朝鮮半島緊張形勢陡然升高，引發全球關注。為顧及飛行安全，中央電視台報導，中國國際航空公司將於本月17日起暫停北京至平壤段航線；此前，中國國航是除朝鮮高麗航空公司外，中國唯一營運北韓航線的航空公司。

(工商)