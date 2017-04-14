福佑宮媽祖遶境 淡水老街周日實施交管

淡水福祐宮將於本周日遶境，屆時淡水老街將全面禁止汽機車進入。（譚宇哲翻攝）

淡水福祐宮將於本周日遶境，屆時淡水老街將全面禁止汽機車進入。（譚宇哲翻攝）

擁有百年歷史的新北市定古蹟淡水福佑宮，本周日將舉辦 「2017吉祥福康・保佑平安-祈安遶境活動」，預估吸引逾千名信眾、遊客參與，唯恐人車擠爆淡水老街，警方將於當日上午8時至晚間9時全面管制汽機車進入。

淡水警分局表示，為確保當日活動秩序及交通狀況，警方將於16日8時至21時針對進入淡水中正路車輛進行管制，除當地居民及洽公車輛外，其餘車輛一律禁止進入，並且不開放中正路沿線停車，屆時將有交通管制人員指揮，並於各路口放置停車指引指示牌。

警方表示，由於活動當日恰逢天元宮櫻花盛開期，呼籲民眾避開遶境活動時間、路線及管制路段，多搭乘大眾運輸工具，避免掃了遊興，管制範圍周邊各管制人員均可立即提供駕駛人相關訊息，民眾也可撥打02-26224330查詢即時資訊與交通狀況。

4月16日淡水交通管制範圍、時間：

‧限制範圍：淡水區中正路道路(自中正路與三民街口至中正路與中山路口段)。

‧管 制 點：「中山路與中正路口」、「中山路與中山路129巷口」、「中正路與中正路8巷口」及「中正路與三民街口」「中正路與沙崙路口」等五處路口將設崗管制及實施分流措施。

‧管制時間：4月16日上午8時至晚上9時。

(中時)