示警北韓？ 中國國航17日起停飛平壤航線

中國國際航空波音737飛機。（圖／新華社）

央視快訊，中國國際航空公司今宣布，17日起暫停北京至平壤航線。據了解，國航是除了北韓高麗航空外，唯一經營北韓航線的航空公司。

據央視記者瞭解，中國國際航空公司將於17日起暫停北京至平壤段航線，最後一班航班於14日運行，返航後於北京時間18點抵達北京。目前還不知何時恢復。

此前，中國國際航空公司是除了朝鮮高麗航空公司之外，唯一運營朝鮮航線的航空公司，原定每週一、三、五，從北京出發往返平壤，機型為波音737。但因客源問題，經常取消航班。此前國航也曾對平壤航班進行過頻次或季節性調整，例如減少或取消冬季航班等。

中國國際航空公司是從2008年初開闢從中國往返朝鮮的定期航線的。在國航之前，中國南方航空也曾提供過往返北京和平壤的服務。

國航停飛之後，往返朝鮮平壤只剩下朝鮮高麗航空公司運營的平壤—北京、平壤—瀋陽，平壤—符拉迪沃斯托克的定期航線，以及平壤—上海，平壤—丹東等包機航線。

朝鮮高麗航空公司是朝鮮唯一的航空公司，目前執飛的主機型為圖204及安148系列客機。

(旺報)