台中市東山路地下道 15日24時起封閉6個月
配合鐵路改建工程局執行地下道填平工程，台中市東山路地下道將於15日24時起封閉6個月，進行地下道拆除、回填等工程，機車及行人仍維持地下道兩側平面車道通行，汽車則改道行駛，10月中旬開放平面雙向各1快車道及1混合車道通行，預計10月底完成平面道路。
東山路地下道封閉期間，欲穿越地下道東西端往來車輛須提前改道行駛，替代道路為松竹路、太原路，5月起增加「興進路左轉東光路」，可匯入太原路；並計畫將先行連通東山路南側之東光路822巷及三光北一街，提供當地居民替代道路。東山路地下道填平後，將進行雨水下水道工程。
交通局表示，在地下道封閉時，沿線已鋪設47面告示牌提醒用路人，同時在各工區及替代道路範圍有3班輪流義交揮交通；因應施工期間自16日起10條市公車路線繞道行駛太原路3段等路段將調整，異動路線可參考台中市政府交通局網站。
另服務東山路地下道兩側交通亦規劃臨時站位，在「聯安醫院」、「東光國小」、「東山旱溪西路」3處設置接駁車至公車轉乘站。
東山路地下道為市區往來大坑地區主要道路，下班巔峰時段平均每小時達2千多輛汽機車通行，地下道將封閉沿線居民樂觀其成，但也擔心面臨幾個月的交通黑暗期。交通局長王義川表示，持續督導鐵工局觀察區域交通狀況，進行滾動式檢討，並作最適當調整，降低施工所帶來的不便，讓民眾行的更安心、更放心。
建設局也建議施工單位，縮短施工期限並兼顧施工品質，例如替代道路車流運行檢視、地下道滲（排）水處理及回填材料壓實等部分，降低施工所帶來的不便。
(中時)
關鍵字：東山路
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