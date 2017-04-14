羅曼15日首先發 迎戰老東家桃猿

羅曼回鍋後，終在15日首度先發迎戰老東家桃猿。(資料照 謝明祚攝)

今年回鍋加入中信兄弟的洋投羅曼，將在15日首度擔任先發迎戰老東家Lamigo桃猿，他14日說：「不會去想對手如何，對每位打者都會照自己的方式投。」

羅曼11日面對獅隊中繼1.1局，被擊出1支安打，1次四壞球，無失分，狀況調整不錯。中信美籍教頭史耐德說：「與投手討論後覺得羅曼已經準備好了，所以明天就安排他先發。」。

(中時電子報)