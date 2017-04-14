台東洞洞館復刻 結合飯店再亮相

GAYA飯店結合呂阿玉的洞洞館，成為飯店的最大特色。（黃力勉攝）

GAYA飯店執行長江俊嶙（左）為台東縣長黃健庭導覽，並為呂阿玉建築的攝影展揭幕。（黃力勉攝）

台東市鬧區的舊稅捐處被暱稱為洞洞館，重建成GAYA飯店後再度亮相，正面的牆面仍保留漂亮的建築花磚，將原本建築與飯店完美結合。飯店執行長江俊嶙表示，洞洞館的建築師為呂阿玉，飯店還舉辦呂阿玉特展，讓更多民眾可看到呂阿玉的建築之美。

呂阿玉特展途了展示建築花磚外，還有洞洞館及拆除的照片等展覽。江俊嶙說，台東民眾想保留洞洞館的心聲，他也將其納入飯店設計，最後變更設計、減少房間數，就是要讓原本深具特色的花磚牆再度呈現，最後成果也很搶眼。

他說，飯店將會結合台東的歷史建築，推出套票行程，以優惠的價格推銷，讓更多國內外旅客，可以深度走訪台東，了解台東建築之美。

GAYA飯店今天揭幕洞洞館揭牌與攝影展，未來還會有胡適父子展、呂阿玉紀念碑文等，讓飯店的過去與現在，可以持續留存。

(中時)