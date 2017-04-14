撕裂友情！　A-Lin爆料：小宇太龜毛

A-Lin（左起）、小宇、信今上黃子佼主持的節目。（華納音樂提供）

A-Lin（左起）、小宇、信上節目不忘玩自拍。（華納音樂提供）

《Yahoo!TV佼心食堂》今(14)直播節目中，由小宇（宋念宇）與主持人黃子佼共享午餐，好友A-Lin特地一同上節目，負責幫忙介紹小宇新專輯，堪稱稱職的助理宣傳！主持人佼佼趁機虧A-Lin，她１個月前唱迪士尼的主題曲都沒來上節目、只讓Matzka來，小宇發專輯卻來上通告，真是情義相挺！

A-Lin讚小宇的歌一直在進化，每次聽都不一樣，但聽到小宇10首歌混音77次，忍不住抱怨：「這要花很多錢耶！」A-Lin還加碼爆料小宇做音樂真的很龜毛，她上一張專輯的〈All In〉便是小宇寫的，錄音時小宇不斷要求她重覆唱同一句，一直說：「我就知道妳很會唱、我覺得妳應該可以達到我的要求。」氣氛僵得就像小朋友在學務處懇談一樣。

演藝圈中，小宇和阿緯一直被大家說長得很像，節目Call Out阿緯，他也自稱是小宇，還說：「新專輯不太適合我唱，轉音都不知道轉去哪裡了！」小宇笑問：「我可以去你店裡吃免錢的嗎？」未料信在一旁起鬨：「你就冒名是阿緯直接去吃就好了，還可以看店員有沒有認出來，可以做一條新聞了！」小宇將於5月26日舉辦新歌演唱會，門票15日中午在拓元售票系統開賣。

(中時)