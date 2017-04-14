400年前西班牙人 在台灣就學髒話？！

中研院臺灣史研究所長謝國興表示，《漳州話詞彙》將為台灣學術界帶來新的研究動能，在歷史學上，可從西班牙人的角度瞭解閩南人在台灣及東南亞活動的足跡與面貌。（陳碧芬攝）

1571年西班牙人獲知稱為「北港」(Pag Cang)的台灣，以及島上「雞籠」(Quey Lang)、「淡水」(Tam Chuy)的相關資訊，並在1597年畫下世界上第一張艾爾摩沙島(Hermosa，即台灣)的完整地圖，圖上便註記著雞籠與淡水港。（翻拍自中研院台灣史研究所文史資料）

《漳州話詞彙》手稿內容反映當時閩南人的常民生活，其中包含不少市 井白話，就像一般外語學習最容易學到髒話，十分傳神。（翻拍自中研院台灣史研究所文史資料）

一般民眾常拿「白話文」開玩笑，或是氣慎時動輒會「問候你家父母」，根據最新出爐的文史資料，400年前經常到訪台灣的西班牙人，其實也學習到這些市井白話！

該份文史資料是國內外研究團隊，前往西班牙與菲律賓等地檔案館，搜集、整理十六、十七世紀中有關台灣與中國的西班牙史料，上個月在馬尼拉尋獲《漳州話詞彙》手稿，等同於漳州話／西班牙語／漢文的三語詞典，近乎是第一次問世的珍貴資料。

由中央研究院臺灣史研究所、國立清華大學、西班牙巴塞隆納大學Pompeu Fabra及塞維亞大學(Sevilla)組成的研究團隊，在菲律賓聖多瑪斯大學檔案館中尋獲一份距今約四百年，厚達千頁近兩萬字詞的《漳州話詞彙(Vocabulario de la Lengua Chio Chiu)》，今天中央研究院臺灣史研究所於研討會中，公佈此研究成果，堪稱本世紀明代閩南話史料發掘最重要的發現。透過手稿中的拼音符號，「聽到」十七世紀在馬尼拉及北台灣閩南人的語言。

台灣的研究團隊，由蔣經國國際學術交流基金會獎助，《漳州話詞彙》的解讀工作則由清大語言所教授連金發、中研院臺史所副研究員陳宗仁、清大歷史系副教授李毓中及西班牙學者José Luis Ortigosa等人共同合作。

(工商)