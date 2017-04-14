自小客車自燃 駕駛及時逃生

一輛自小客車行經新北市中和區景新街，突然起火燃燒並冒出大量白煙。（葉書宏翻攝）

一輛自小客車今天下午5時許，行經新北市中和區景新街，突然起火燃燒冒出大量白煙。（葉書宏翻攝）

一輛自小客車今（14日）下午5時許，行經新北市中和區景新街，突然起火燃燒冒出大量白煙，駕駛嚇得逃離車內，警消獲報順利撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)