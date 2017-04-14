MV猶如驚悚片 法蘭黛樂團有感廢墟「很親切」
法蘭黛樂團日前拍攝新歌〈我只是你的愛人〉MV，以廢棄製片廠作為主場景，使用近百條紅線，交叉糾纏佈置共60坪的空間，打造愛情兇殺案發生現場，主唱Fran法蘭置身在佈滿紅線、證物、線索的場景中，氣氛詭譎，彷彿在拍驚悚片。
在MV中，法蘭身兼兩種角色，既是整齣案件的幕後黑手也是被害人，戲份吃重，從早到晚拍攝近18小時，輪到吉他手江江和鼓手孟諺上場時，僅花半小時便拍完收工，讓法蘭非常羨慕。
MV雖在無水無電的環境下拍攝，3人卻怡然自得，笑說對廢墟其實很有親切感，因為上張專輯的MV都是在戶外拍攝，已經非常習慣。不過團員們其實都很膽小，平常盡量不看恐怖片，笑說如果沒有眾多劇組人員的陪伴，平常是絕對不會踏入廢墟。
(中時)
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