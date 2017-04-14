新化大目降文化園區 明日起好戲登場
台南兒童文學月活動已邁入第5年，在4月份堆出一系列活動提供親子參與，其中融合文學與地景的「文學地圖走讀」相當受到歡迎，今年共規畫9條走讀路線，在新化舉辦的「楊逵文學地圖走讀」將於明天登場，分別在上午10點由楊逵孫女楊翠在楊逵文學館導讀「永不放棄─楊逵的抵抗運動及寫作」，下午2點30分起則由新化國中同學擔綱，在武德殿內演出由楊逵小說「水牛」改編的說演劇場，精彩可期。
負責編導「水牛」的劇場工作者蔡諄任表示，楊逵創作的「水牛」小說，背景描寫昔日牛墟（現新化中正路郵局一帶）的交易盛況，以及虎頭埤的山光水色，由八年級林舟俊與七年級龔芹、龔芮、李峻賢、宣奕帆、許雅琇6位學生擔綱演出，每個人在數個場景分飾各種角色，僅有不到一個月的時間可以排練，但大家都很認真，明天就能呈現成果。
新化區長鄭道立說，今年也是新化出身的影帝歐威(黃煌基)80歲冥誕，公所也規畫「影帝歐威80紀念講座」共8場，並邀請在地出身的戲劇界精英返鄉演出，出了明天先登場的「水牛」外，4月20日晚間7點在大目降廣場，還有劇作家許正平與阮劇團合作的「城市戀歌進行曲」，5月6日在新化演藝廳有扶桑花舞團老師趙玉珍帶領演出「身聲劇場／群婆亂舞」， 5月12日至14日則是雞屎藤新民族舞團演出的「許丙丁文學舞蹈劇場─府城仙怪誌」。
(中時)
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