日參院修法 可為美軍提供彈藥支援

日本參議院院會14日通過日本自衛隊為美軍提供後方支援時的《美日物資勞務相互提供協定》(ACSA)修訂案，生效後即使日本沒有直接受到攻擊時，包括在可能發生戰爭的「戰鬥區域」內，也可以為美軍提供彈藥等後方支援。

ACSA是日本自衛隊和其他國軍隊針對互相提供食物、水、燃料等物資，以及提供運送、保管等勞務時，相關手續的一項協定。新版美日ACSA是基於去年3月施行的《安全保障相關法案》而修訂的。

日本內閣2014年7月決議，若日本政府判斷，關係緊密的其他盟國在遭受攻擊或日本的存續受到威脅的事態下，可以在非戰鬥區域內，向美軍提供後方支援，但若日本沒有受到直接攻擊的話，是不允許提供後方支援的。

美日ASCA修訂案中指出，日本存亡受到威脅等發生明顯的「存亡危機事態」，或者對日本的和平與安全造成重大影響的「重要影響事態」時都適用此協定。而且除了已發生戰鬥的戰場之外，包括可能發生戰鬥的「戰鬥區域」內，自衛隊都可以向美軍提供彈藥等物資，也可以為準備出動的美軍戰鬥機加油。

北韓核武和導彈飛彈開發等安全保障環境日漸嚴苛之下，美日從平日起便加強防衛合作。此外，日本與澳洲之間的ACSA修訂案，以及日本與英國之間的ACSA14日也在多數贊成下獲參院通過、批准。不過，投反對派的在野黨民進黨、共產黨等主張，「這可能使自衛隊捲入武力紛爭」。

日本在安保法施行前，派自衛隊赴印度洋或伊拉克等為美軍供油等情況，都必須以個案方式向國會提出特別措施法，但修訂版協定生效後，日本政府便無需再制定新的特別法，即可對美國的船艦和軍機提供加油等後方支援。

(中時)