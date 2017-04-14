春天肝氣盛 趕快來養肝

(達志)

「夜店，爆肝，夜唱，爆肝，狂熱狂舞狂歡，我怕悶，但不怕爆肝……。」流行歌曲中唱著現代人「爆肝」的寫照。

肝臟是沉默的器官，很多人即使B肝帶原，也沒有明顯症狀，可是因為熬夜、壓力大，免疫功能改變，有可能發生急性發炎、猛爆性肝炎或肝衰竭。

養生專家白雁表示，肝在五行中屬木，春季肝氣最盛，也是養肝好時機。肝有疏通向上的特性，開竅在眼睛。肝主藏血，可以充養筋骨皮膚。肝臟位於人體右上腹，負責消化、代謝、合成及解毒。慢性肝病早期症狀不明顯，很多人直到併發症出現如腹水、胃食道靜脈曲張出血或肝癌才就醫。

肝不好，人生是黑白；肝若好，人生是彩色，白雁建議，想要不「爆肝」，可以練習「噓字功」，最好每天早晚各練一次，天天堅持練，養肝明目，幫助改善眼睛、肝虛、肝火旺、肝腫大、肝硬化、睡不好等情況。

有一位學員B肝帶原，之所以跟白雁學習氣功，是因為有一次跟同事起衝突，暴怒加上當晚熬夜趕工，第二天出現頭暈噁心疲倦，到醫院檢查肝功能指數（ALT）飆上千（正常值是40U／L）、 B 肝病毒量上億（目標值300IU以下），接著出現黃疸、腹水、極度厭食及疲憊，醫生告訴他肝功能急速惡化，鄰近肝衰竭邊緣。經過治療同時持續練功，3個月後指數穩定，一年後開心發現病毒數量減少，免疫功能也變好。

※「噓字功」小功法：

1、將兩唇微合，舌尖向前伸而兩邊向中間微捲。然後將兩手重疊（左手在裡，右手在外，女性相反），內外勞宮穴相對，以魚際穴壓住肚臍，勞宮穴對丹田。

2、呼氣時口中發出「噓」字，兩眼盡力睜大並內視肝區。呼氣盡後吸氣。每一次發音算一次，共做六次為一組。

TIP：

※肝臟重病的人，如果沒有體力，可以採取坐式。在床上或椅上坐好，兩腿伸直，睜大眼睛，揚眉吐氣，頭部左顧右盼，來回慢慢轉動，轉到左邊即發「噓」字音。然後再瞪目揚眉向右轉，轉到右邊時發「噓」字音。頭正時吸氣，頭轉到左右時呼氣發「噓」字音。

※情況稍有好轉，可以改為站立著練習：頭部動作與靜坐相同，另加雙手拍肩動作。揚眉吐氣，頭部左顧右盼，頭向左轉，右手拍打左肩；頭向右轉，左手拍打右肩；頭正吸氣，轉頭呼氣時發「噓」字音。

(中時電子報)