四川貨車撞送葬隊伍 釀4死

四川南充市南部縣14日發生一車禍事故，一輛貨車撞上一列送葬隊伍，造成4人當場死亡、8人受傷。

中新網14日報導，四川南充市南部縣安監局說，這起車禍發生在凌晨5時30分左右，在南部縣王家鎮中心敬老院附近發生一起交通事故，造成4人當場死亡，8人受傷。

當時這輛貨車(空車，車上僅司機一人)從儀隴往南充方向行駛，行至龔家沱村四組（地名）下方100公尺彎道處，撞上從王家鎮出來前往富利鎮的送葬隊伍。

事發後，交警部門已經控制住何姓貨車司機，對他進行毒檢、尿檢等。傷者已送往新政人民醫院救治。事故原因正在調查中，善後工作正積極展開。

(旺報)