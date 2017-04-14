租用公共自行車 也有合約保障了！

近年來各縣市積極推動公共自行車租賃，各觀光遊憩景點亦有相當多業者提供自行車租賃服務，為避免因租賃契約內容不明而衍生租賃糾紛，交通部依據消費者保護法第17條擬定《自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項》，並經行政院於4月11日核定，交通部將於近期辦理公告，以規範租賃雙方之權利義務。最快下周發布實施；若業者違反相關規定，可依消保法56-1條，處3萬至30萬元的罰鍰。

自行車使用率增加，相關事故件數也逐年上升，尤以雙北市最多；根據統計，104年台北市自行車事故112件、新北市62件，去年台北增加至175件、新北市142件，增加超過一倍。交通部表示，這次推出的定型化契約規範對象含政府自行經營、委外經營及民間經營的自行車租賃，且所稱自行車含腳踏自行車、電動輔助自行車及電動自行車，其他慢車租賃也都適用。

這分定型化契約應記載事項：出租人應明訂付款方式、租賃費率、保險項目、出租人資訊、自行車承租條件、使用須知、還車資訊及承租自行車毀損、遺失之責任負擔，以及遺失自行車之賠償金額等。

其中主要重點在保險項目及金額由地方主管機關或經營者自行評估，並提供承租人及使用人於取車後至少5分鐘檢查自行車時間；另承租人及使用人騎乘自行車亦應遵守「道路交通管理處罰條例」第三章慢車、「道路交通安全規則」第五章慢車規定，若承租人或使用人違反交通法令，罰鍰由承租人或使用人負責繳清。

還有出租人不得於契約記載「僅供參考」等不確定用語之文字、不得約定出租人可片面變更契約內容及額外加價內容等不利承租人之約定。雖然原本有想強制要求自行車租賃要保險，但後來經過專家學者與各單位討論後，考量每家業者經營型態都不同，所以沒有強制要求業者要投保產品責任險與第三人責任險等；但是有要求業者若沒投保，須於定型化契約中揭露資訊。

(中時)