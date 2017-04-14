星巴克迎接夏天 推星冰樂新品與買一送一活動

星巴克將於2017／4／17、4／19、4／24、4／26及5／3推出限時買一送一活動(圖_星巴克提供)

星巴克在之前因為售價調整關係，買氣有略微受到影響，但新品的推出和不定時舉辦的好友分享買一送一活動，仍引起消費者前進星巴克門市。星冰樂一向是星巴克廣受好評的咖啡冰品系列，根據星巴克統計，星冰樂在去年狂銷1200杯，是星巴克最暢銷的產品，且不管季節都不減購買熱潮，也因此，星巴克每年都會推出至少8-10款新口味星冰樂。

去年推出的「巧克力伯爵紅茶吉利星冰樂」、「義式濃縮奶霜脆餅星冰樂」，到近期限量上市的「抹茶草莓星冰樂」都非常具有新意，星巴克現正主打自4月12日開始銷售的「米花索（Me Fa So）星冰樂」、「草莓YES!星冰樂」兩款新品，這是把美式經典零食爆米花與貝索餅乾加入咖啡新冰樂的全新口味，也是首度將椰子絲與草莓做搭配，酸甜的草莓帶有淡淡椰奶香氣，極富新意；5月4日則會推出「棉花糖草莓YES星冰樂」另一款新品，當柔軟蓬鬆的棉花糖遇上草莓與星冰樂，感覺非常療癒，相信能將星巴克銷售額衝上另一波高峰！

除了季節性新品的推出，為了迎接夏天，星冰樂也將飲品、點心、設計杯款全新換季，此外，也將推出最受消費者期待的好友分享買一送一優惠！根據星巴克官網公告，即將推出「迎接夏天Happy hour」買一送一活動，將於2017/4/17、4/19、4/24、4/26及5/3舉辦，不過這是限時優惠，不是整天都有買一送一，部分地區及品項也除外，要注意看清楚了！

在這五天的活動期間，下午2點至晚間8點，凡於星巴克門市購買兩杯相同容量、冰熱、口味的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多買二送二。飲料限當場一次領取（不能寄杯），且不適用於外送外賣及預訂服務，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、濾壓壺、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市及車道服務不提供此優惠。至於為何這些地區除外，記者致電統一超商公共事務部，據了解，是因為考量每次買一送一時段都會造成大排長龍，為免影響旅客行程時間，故在這些地點不提供此優惠，也因公告有宣導多年，並未接到相關客訴。

(中時)