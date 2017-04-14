大魯閣壘球耐力挑戰賽全台開打

大魯閣打擊場推出新活動。（圖／大魯閣提供）

大魯閣壘球耐力挑戰賽回來啦！常在電視看到職棒球星，將球一舉轟出全壘打牆外，那種猶如秋風掃落葉的快感，是否令人稱羨呢？大魯閣棒壘球打擊場讓你體驗重砲連發的快感，但這次特別的是「不只比Power，更要比持久！」

第2屆大魯閣壘球耐力挑戰賽，將於4/17-6/7期間每周一至周三在全台大魯閣棒壘球打擊場展開預賽，凡報名選手有5次挑戰機會，每次挑戰60球，打者需在8分鐘內完成，因此考驗著打者的肌力與肌耐力，比賽規則如下：球落地前擊中前方護網得1分、斜坡護網得1分、後方護網得2分，而命中全壘打板即獲得5分，有選手會問：「那如果壞球怎麼辦？」沒關係！在比賽中，球若未掉進好球帶，且選手未出棒的情況下，依舊能靠著優秀的選球能力獲得1分。

比賽採計分制，預賽取積分前16名選手晉級6/11的決賽，決賽將於全台各大魯閣棒壘球打擊場進行，最終冠軍不僅能榮膺「最持久重砲王」的頭銜，更可獲得價值5000元的球券與價值2000元的Artificer手環，此外選手完成5次分數登記並繳成績卡後，還有機會抽中6/24開打的《大魯閣全壘打大賽》限量參賽名額，朝大魯閣年度「打擊雙冠王」邁進。

大魯閣壘球耐力挑戰賽今年邁入第2屆，自首屆賽事開打後頗受各界好評，由於比賽採高拋式競賽，難度等同於實戰水準，但有別一般打擊比賽，參賽選手出棒不僅要「會心一擊」，還要60球「重擊連發」，趣味兼具高度挑戰性，也因此吸引各界「重砲手」爭相前來較勁，首屆就有參賽選手表示：「很有創意！而且考驗打擊技巧與體力，感覺很新鮮，我明年絕對要再挑戰！」

值得一提的是，大魯閣棒壘球打擊場為了回饋球迷，在4-6月接連推出《壘球耐力挑戰賽》、《大魯閣全壘打大賽》等系列賽事，打造「民間高手」的專屬舞台，邀請各界好手一同共襄盛舉，挑戰成為既剛猛又持久的重砲手！

相關報名資訊請搜尋《大魯閣官網》官網：http://www.trk.com.tw/

※注意事項：

1. 此次賽事於全台大魯閣棒壘球打擊場進行，巨城、新時代與草衙等館除外。

2. 預賽將於4/7-6/10每周一至周三晚間8:00-10:00進行，決賽為6/11上午11:00起開打。

(中時電子報)