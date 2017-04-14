日媒：蘋果、鴻海聯手收購東芝 籲日企參加競標
日本NHK報導，東芝欲出售半導體事業，美國蘋果也考慮出資，出資額至少逾數千億日圓。日本政府為防止半導體技術外流，決定嚴加審查收購的企業，蘋果原本想與鴻海聯手出資，但為顧慮日本政府的考量，擬以美日共出資過半股份的方式來收購東芝，如此一來，鴻海單獨出資的比率可能僅占30%左右。
報導指出，蘋果至少投資數千億日圓，計劃取得東芝記憶體公司幾10%左右的股份，以維持iPhone等產品上所使用的東芝半導體的穩定供應。
日本政府為擔心半導體技術外流，針對東芝出售半導體事業一案，擬根據限制外國企業投資的《外匯法》進行審查。蘋果原打算與已參加競標的台灣鴻海聯手收購東芝記憶體，但因顧慮到日本政府的擔憂，考慮和日本企業合作確保過半的股份。
鴻海方面則希望與蘋果聯手之外，同時呼籲軟體銀行等日本企業參加競標，讓鴻海單獨出資的比率降到30%左右，以消除日本技術外流的疑慮。
(中時)
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