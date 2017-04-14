預防失智 老師教你這招

(達志)

失智症發病年齡有年輕化趨勢，台灣約有1萬2000人在青壯年就罹患失智症，這種早發性失智症比老年失智症的衝擊更大。全世界每7秒增加一位失智患者，台灣失智人口26萬人，每100人就有1人失智，越來越多先進國家統計顯示，失智症是人類前10大死因。

養生專家白雁表示，近半數中年人的血管年齡都要比實際年齡大，血管與失智症有絕對關係。血壓若沒調好，失智風險增加，想要預防腦部疾病，改善腦血管與心血管循環是首要之務。正值青壯年的人8成有血管衰老現象，不健康的生活和飲食加速血管老化，造成心血管長期負擔。

白雁指出，失智症和絕大多數疾病一樣，有潛伏期與徵兆。從生活中的許多行為、面向，仔細去觀察，可盡早發現是否有患症的可能或傾向。氣功是調理氣血循環很好的方式，光是調身，便能使身體筋肉放鬆、氣血暢通，兩腳站立與肩膀同寬，兩腳尖稍稍內扣，形成微微八字，一個簡單的姿勢，就可將身體調整到氣血流暢的狀態。

失智的原因有疾病間接影響如中風、腦血管瘤；又或是年紀漸老病變退化；長期憂鬱與壓力也是原因。白雁說明，腦部氣血不調、循環不好，血與氣無法順利流到腦部，緩和持續的氣功運動，能幫助血液循環，對心臟微細血管和經絡發揮保護作用，持續練功，身體自然達到平衡調節。

※頭頂虛懸，元氣通

1、將頭向上頂一頂，左右轉動兩下，體會頭的鬆活，意想頭頂百會穴好像被一條從上邊天空垂吊下來的線懸繫，然後微微將下顎內收。這樣做就是為了使百會穴位於身體中軸的垂直線上。

2、頭擺正，因為頭是元神之府，任督兩脈通關的必經之路，頭向左右傾，身體失去平衡正直的話，頸部動脈就會受到壓迫，血液不能暢通無阻地經過頸動脈灌注到腦部，於是，頭向前傾，會出現頭頸僵硬，頭向後仰，會造成頭暈、精神頹廢的弊病。

3、虛則通，頭頂有虛懸才能使頸項關節肌肉放鬆，頭腦才有虛空之感，人的元氣才能通順。大腦所需的營養物質灌輸到腦部，不但達到清氣上升的目的，還能達到健腦和增強記憶的作用。

(中時電子報)