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周杰倫送快遞驚呆粉絲 昆凌忙露營孕肚失蹤

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周杰倫最近扮快遞員，昆凌自曝剛露營回來。（圖／翻攝自HannahQuinlivan、鳳凰網娛樂微博）
周杰倫最近扮快遞員，昆凌自曝剛露營回來。（圖／翻攝自HannahQuinlivan、鳳凰網娛樂微博）
周杰倫為幸運粉絲送快遞。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）
周杰倫為幸運粉絲送快遞。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）
周杰倫為快結婚的粉絲送上祝福。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）
周杰倫為快結婚的粉絲送上祝福。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）
昆凌透露剛露營回來。（圖／翻攝自HannahQuinlivan微博）
昆凌透露剛露營回來。（圖／翻攝自HannahQuinlivan微博）
周杰倫夫妻年底迎接二胎。（圖／中時資料照片）
周杰倫夫妻年底迎接二胎。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫今年2/14宣布和老婆昆凌懷上二胎，年底將迎接男寶寶，湊滿「好」字，近日網上曝光周杰倫與購物網站合作廣告，他妙扮快遞員，與舞蹈老師小麥及化妝師杜哥送快遞，嚇傻幸運粉絲，而昆凌今(14日)在微博分享自己去露營照片，5月孕肚大失蹤，網友讚：「大嫂永遠這麼美。」

最近周杰倫與大陸網站合作驚喜計畫，他穿上快遞員工專屬的粉紅POLO襯衫、帶起黑框眼鏡當快遞小弟，而該名幸運粉絲剛看到杜哥便露出驚訝表情，轉頭再看到周杰倫出現在眼前更是嚇傻，之後得知包裹是要送給另一名朋友當結婚禮物，周杰倫也透過電話向準新人道賀，展現十足親切風範，更為另一名幸運女粉絲彈奏《告白氣球》，羨煞網友。

而正在養胎的昆凌，先前被爆料挺著5月肚和周杰倫到台中逢甲夜市買雞爪凍，今她更自曝行蹤，透露前幾天享受了露營樂趣，直呼：「露營好好玩️。昨天睡前已經在想下一次什麼時候」，粉絲則回應：「好棒哦！是不是杰倫给你拍的」、「叫老周快買下這塊地」、「這是懷孕的人該有的美貌跟身材？」

(中時電子報)

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關鍵字：周杰倫 昆凌
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