林智勝、張志豪第4局開轟點火 中信5比4勝桃猿
更新比賽結果22:00)4隊長程炮火力最強的中信兄弟，14日在洲際球場對Lamigo桃猿3連戰首役再度開轟！張志豪與林智勝4局下連轟2發全壘打，帶動球隊攻勢於第4、5局攻下5分，終場後來居上5比4擊敗桃猿。
中信兄弟先發投手伍鐸剛開賽表現不穩，1局上被擊出4支安打，加上守備1次失誤，狂失4分，加上前3局對桃猿洋投賽威格都是3上3下，沒擊出任何安打，前3局以0比4落後，直到4局上才靠2發全壘打展開反攻。
4局下，第1棒張正偉安打上壘，張志豪敲出2分全壘打，接著林智勝再補上1發陽全炮，此局9位打席共擊出5支安打，攻下3分。5局下再發動另1波攻勢，張志豪與彭政閔安打，1出局後攻佔3、1壘，林智勝以高飛犧牲打送回張志豪得分，追平4比4分平手，隨後蔣智賢再以安打送回盜上2壘的彭政閔得分，前5局後來居上5比4領先。
伍鐸首局失4分後回穩，第2至第7局都未失分，其中7局上2出局，被佔3、2壘，隨後選擇故意保送「大王」王柏融，設定與抓下1棒林泓育，果然三振這位強打，此局化解滿壘危機，成為此役拿下本季第2勝的關鍵，賽後獲選單場MVP。
中信第8局中繼的周磊與第9局救援的陳鴻文，各投1局無失分，助球隊守住勝果，以1分差贏得險勝，2人也分添中繼與救援成功紀錄。
張志豪此役擊出本季第6發全壘打，暫與統一獅鄭鎧文在全壘打排行榜並列第2，僅次於隊友蔣智賢的7轟；林智勝本季累計5轟，僅次於上述3人。
(中時電子報)
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