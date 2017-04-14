震撼！中廣今晚12點被迫全面停播寶島、音樂網

中廣宣布今晚12點被迫停播寶島、音樂網。(取自中廣官網、臉書)

中廣宣布今晚被迫停播寶島、流行網。(取自中廣音樂網臉書)

中廣今(14日)在臉書發布聲明，宣布因國家通訊傳播委員會（NCC）派專人親送公文，令中廣在今晚收到NCC文後必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。中廣被迫宣佈在今晚12點全面停播寶島網以及音樂網的所有節目，消息一出令不少忠實聽眾難以接受，更有人直言：「政治力介入成這樣，中廣為了經營下去只能打不還手罵不還口，冤呀…」

NCC去年宣布，由於中廣「終止遏制匪波任務」已在民國93年結束，將收回中廣全國性調頻中廣音樂網（FM 96.3MHz）與寶島網（FM 105.9MHz）頻段，並分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台。當時中廣也發布聲明，指「NCC的做法已違反之前行政院訴願決定的指示，也違反了憲法上的平等原則，中廣已提出行政救濟，將採取法律途徑捍衛頻道及維護公司權益」，但最後仍難逃寶島、音樂網停播命運。

中廣被迫在今晚12點停播寶島、音樂兩網消息震驚聽眾，官方臉書也被網友不捨留言灌爆「我會永遠記得蔡英文這三個字」、「沒中廣音樂網，上班要我們聽什麼啊」、「狗屁的轉型正義，上班要聽什麼」、「NCC自己開電台，應該會是唯一合法的」。

中廣全文聲明：

國家通訊傳播委員會NCC在今日下班後派專人親送公文至中廣公司，令中廣在今晚收到NCC文後必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。中廣被迫宣佈在今(4月14日)晚上12點全面停播寶島網以及音樂網的所有節目。

中廣寶島網及音樂網一直以來提供最有用的資訊與最流行的音樂，陪伴聽眾度過三十多個寒暑，現在驟然停播，同仁內心都充滿不捨，對於長期支持中廣寶島網及音樂網的聽眾，表達最高的謝意及歉意。

中廣將會秉持初衷，把節目做得更好來回報聽眾，期盼寶島網、音樂網的聽眾能繼續支持收聽中廣的頻道。

(中時電子報)