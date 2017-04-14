不正確騎單車 廣州就醫人數增加

廣州近來發展共享單車，不過，也因為一些民眾不正確的騎行，令到醫院掛病號的民眾變多了。

《廣州日報》14日報導，照片顯示，有許多民眾亂騎車，像是把小孩放在單車前方處，這本應該是菜籃或置物空間；甚至有民眾耍帥的站在後座上，險象環生。

廣州醫科大學附屬第一醫院關節外科主任盧偉傑說，近一年來，隨著騎行隊伍的壯大，醫院骨科每個月都會收治一、兩名因為騎行而導致意外損傷的患者。

據調查，因為騎單車發生的意外損傷，居前四名依次是：鎖骨骨折8.57%，頸椎病7.62%，半月板損傷5.71%，腰椎間盤突出3.81%。

(旺報)