聯航超賣機位態度傲慢 台灣醫師慘被丟包就像逃難！

聯航超賣機位，一位台灣醫師和妻子慘被丟包！(美聯社)

美國聯航日前因超賣機位，一名華裔醫師慘遭航警粗暴拖下飛機。一位台灣醫師也痛訴他慘痛的經驗，他曾因聯航超賣機位，讓他和妻子流浪機場，還被丟包，過程就像逃難！更指聯航管理鬆散、態度傲慢，對越南裔醫師的遭遇一點都不驚訝，也不會再搭聯航了。

台灣某醫學中心的醫師史文生（化名）接受中央社專訪時說，前年他受邀赴華盛頓演講，回程接連碰到聯航超賣機位。當時他搭下午2、3時的航班，在華盛頓登機後，機長廣播飛機要維修，須等1小時，1小時後又廣播說飛機機械問題無法排除要停飛，隔天才會起飛。他急著請聯航協助安排其他航班接上日本的轉機，當時400到500人都擠到櫃檯，好像逃難一樣。

史文生哀求櫃姐說要回去工作看診，勉強幫他查到晚上有班到舊金山的聯航飛機，隔天下午可直飛台灣。沒想到舊金山地勤不知有這回事，竟要他和妻子候補，原來華盛頓那邊沒幫他們劃位預留這邊機位，他們慘被丟包了！

眼見當時棄權改搭下班飛機的人一個個上機，卻沒人告知他們有無機位，史文生詢問地勤，對方一句「回去（step back）」就不再理睬。這時史文生夫妻已在兩處機場流浪近24小時，只好無奈地繼續等待通知，結果每班都是超賣機位，他和一堆人搶機位，但英文沒人家溜，櫃檯人員理都不理他。

直到一位會講中文的聯航亞裔工作人員，幫他打電話問長榮有無機位，此時滿臉鬍渣的史文生已在機場流浪30小時，感動的快哭了，覺得自費回台灣那一段的飛機也願意。到了長榮櫃台後，看到綠衣天使，態度親切又客氣，他真的好愛自己國家的航空公司。史文生更憤怒說，聯航超賣，也不願吸收安排轉搭別家公司航空的費用，「聯航就是不願意花錢」。

(中時電子報)