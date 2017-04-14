血管垃圾越多 人老越快

(達志)

人體的血管，好比自來水管，年紀越大，血管內沉積的垃圾越多，積累成斑塊，如果沒有及時清理，就會堵死「生命通道」。養生專家白雁指出，現代人壓力大、飲食不規律、作息不正常、運動量不足，加速血管衰老損壞。時間一久，血管內充斥各種垃圾，有膽固醇、三酸甘油酯等，堆積在血管壁上，阻礙血液流動，難保不引發心腦血管疾病。

白雁提到，老化是不可避免的進程，但老化的速度卻可以掌握，關鍵之一就在血管的健康。血管的健康影響體內各種器官的衰老，器官的衰老決定了臉頰、胸部是否緊實，健康的血管柔軟、彈性好、管壁光滑，輸送血液能力強，才能有效將營養帶到身體各個角落。

血管一老，就像老舊的自來水管，在管道內壁長了膽固醇污垢或纖維化的生鏽，阻礙血液輸送，臟腑無法得到應有的養分，造成提早衰老，肌肉失去彈性，皮膚沒光澤。

如何才能維持血管健康？白雁認為最適合的方法是「周天颤掌式」。血管是彈性管，需適當負荷才能強壯彈性，一般的運動強度高，肌肉為了要大量氧氣，血液快速輸送，血管緊縮，雖然帶給身體大量氧氣，但卻來不及滋養血管。「周天颤掌式」簡單調動體內元氣，走遍全身經絡，血管跟著經絡吸收充分氧氣與承受適當的運行壓力，兼具補養與鍛鍊雙重效果。

※「周天顫掌式」小功法：

1. 標準站立式，身體放鬆。

2. 左腳向左前方跨一步，兩手從身體前方抬起過頭部高度，維持在空中，兩手上下顫動。

3. 兩手保持顫動，從前方向後移動，身體重心同時轉移到後腳，同時兩手繼續顫掌向下移動，兩手過耳之後手心朝下，到腿部高度後再向前方抬起，重心同時轉移到前腳，整套動作就是完成一個周天循環，共作7次，做完7次收回左腳。

4. 右腳向右前方跨一步，同樣動作做右邊周天顫掌共7次。

5. 左右各2回合後，兩手在頭上維持顫掌3秒，再慢慢落下。

※重點提示：

1. 顫掌的路線就像是在身體兩側畫圓，只是隨不同的位置掌心方向變換。

2. 身體向前跨一步時，後面的腿要伸直。

(中時電子報)