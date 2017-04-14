胡金龍開轟點燃炮火 富邦前5局12比4領先統一

胡金龍中職生涯首扛球隊第4棒，第3局就開轟逆轉戰局。（資料照 中央社記者張新偉攝)

富邦悍將與統一獅今在新莊棒球場交手，富邦雖然第2局一度陷入4分落後，但隨即展開反攻，第3局靠著胡金龍與吳宗峻的全壘打超前比分，也直接點燃富邦火力，5局結束取得12比4的領先。

此役第2局，獅隊率先開啟攻勢，面對富邦先發神盾，單局擊出5支安打，狂打8個人次一口氣灌進4分大局取得領先，不過下半局獅隊先發林子崴也遇亂流，被擊出2支安打失掉2分。

第3局富邦持續反擊，林威廷與高孝儀先敲安後，胡金龍一棒轟出3分炮逆轉戰局，隨後吳宗峻也補上一支陽春彈拉開比數。

第5局富邦攻勢再起，林哲瑄與林益全接連敲安，攻佔1、3壘，也將獅隊投手林子崴給打下場，可惜接替的林威志無法順利止血，富邦單局打了11個人次，一口氣攻下6分大局，獅隊陷入8分落後。

(中時電子報)