台南火燒珠橋改建 解決通洪斷面不足

下營龜子港火燒珠橋長年因通洪斷面不足，導致逢雨必淹入南69縣，造成交通堵塞，工務局24日將啟動改建橋梁工程改善。（萬于甄攝）

每每遇上颱風豪雨，南69線就會淹成一片，導致該路段交通堵塞。經工務局調查，道路溢淹恐因舊橋通洪斷面不足而造成，為改善此問題，24日起將進行火燒珠橋改建工程，為期1年，南69線將封閉施工，工務局也提醒路人提早改道。

南69線為柳營通往下營的重要通道之一，但往年每逢颱風或是豪大雨時，道路都會淹成一片，人車無法通行導致交通堵塞，影響用路人通行的權益。工務局事後調查，發現恐因台南下營龜子港排水火燒珠舊橋通洪斷面不足，才造成此問題，為改善此情況，今年將進行橋梁改建工程。

工務局表示，龜子港火燒珠橋段24日起封閉道路進行改建工程，工期約1年時間，耗費約9000萬經費，預計明年4底可完工，施工期間將會在道路兩端配置人員協助指揮、疏導交通，希望減少因火燒珠橋改建施工所造成的交通衝擊。

工務局為維護火燒珠橋改建交通順暢，建議民眾若從下營欲前往新營、柳營等地十，可行駛市道174線左轉台1線北上，或是由南69線右轉南70-1線進入市道174線後，左轉一樣能進入台1線。

而欲從新營、柳營等地前往下營時，可從行駛台1線南下右轉進入市道174線，或是開往柳營外環道轉台1線南下，也可從南70線往柳營路一段279巷後，轉往台1線南下進入市道174線。另外，下營欲前往鹽水則可行駛台19甲線。

(中時)