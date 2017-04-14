上一軍解決牛棚危機 蕭一傑盡全力幫助球隊
富邦悍將日前陷入開季低潮，牛棚也屢屢出現傷兵，好在6日登上一軍的蕭一傑成為可用之兵，解決牛棚問題，他謙虛表示，就是盡自己的力量幫助球隊。
蕭一傑本季目前在一軍出賽3場，面對8個人次僅被敲出1安，不過就是支全壘打，對於自己目前的狀況，蕭一傑指出，狀況還ok，春訓時的調整都還不錯。
蕭一傑也提到，其實每個人都會有狀況好壞，不過打者也不會發現投手的低潮，希望讓自己高低起伏不要太明顯，拿出最好的表現幫助球隊。
不過今年春訓自己的腰部舊傷又再次復發，讓蕭一傑休息了一陣子，談到今年目標，他也笑笑回應，希望腰不要再痛了，希望好好在一軍表現，拿出該有的身手，完成教練交代的任務。
(中時電子報)
關鍵字：蕭一傑
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。