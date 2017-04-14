上一軍解決牛棚危機 蕭一傑盡全力幫助球隊

蕭一傑6日升上一軍後，解決富邦牛棚人力吃緊問題。(周鎮宇攝)

富邦悍將日前陷入開季低潮，牛棚也屢屢出現傷兵，好在6日登上一軍的蕭一傑成為可用之兵，解決牛棚問題，他謙虛表示，就是盡自己的力量幫助球隊。

蕭一傑本季目前在一軍出賽3場，面對8個人次僅被敲出1安，不過就是支全壘打，對於自己目前的狀況，蕭一傑指出，狀況還ok，春訓時的調整都還不錯。

蕭一傑也提到，其實每個人都會有狀況好壞，不過打者也不會發現投手的低潮，希望讓自己高低起伏不要太明顯，拿出最好的表現幫助球隊。

不過今年春訓自己的腰部舊傷又再次復發，讓蕭一傑休息了一陣子，談到今年目標，他也笑笑回應，希望腰不要再痛了，希望好好在一軍表現，拿出該有的身手，完成教練交代的任務。

(中時電子報)